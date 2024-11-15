°²È«¡¢ÖÇÄÜºÍÉè¼ÆÀíÄî£¡ Óà³Ð¶«·ÖÏíÎÊ½çM9³©ÏúÔÒò
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
11ÔÂ15ÈÕÏûÏ¢£¬¹ãÖÝ³µÕ¹ÆÚ¼ä£¬»ªÎª³£Îñ¶ÊÂ¡¢ÖÕ¶ËBG¶ÊÂ³¤¡¢ÖÇÄÜÆû³µ½â¾ö·½°¸BU¶ÊÂ³¤Óà³Ð¶«ÔÚÖ±²¥ÖÐÌá¼°ÎÊ½çM9³©ÏúµÄÔÒò¡£Ëû±íÊ¾£¬ÎÊ½çM9³©ÏúÖ÷ÒªÆ¾½è°²È«¡¢ÖÇÄÜºÍÉè¼ÆÀíÄîµÄ³É¹¦¡£
Óà³Ð¶«Ö±ÑÔ£º¡°ÏÖÔÚÎÒ²»½öÉÏÏÂ°àµÄÂ·£¬»¹ÊÇÈ¥ÊÐÀï£¬³ýÁËºÈ¾ÆÒÔÍâ£¬ÈÎºÎÊÂÇéÎÒ¶¼²»ÈÃË¾»ú¿ªÁË£¬ÈÃËû×Ô¼º¿ª£¬ÆäËûµÄËùÓÐ³¡¾°È«²¿ÎÒ×Ô¼º¿ª³µ£¬ËùÒÔÈ·ÊµÊÇ´øÀ´ÁË¸ïÃü¡£¡±
×Ô2023Äê12ÔÂ26ÈÕÉÏÊÐÒÔÀ´£¬½ØÖÁ2024Äê11ÔÂ11ÈÕÎÊ½çM9µÄÀÛ¼Æ´ó¶¨Í»ÆÆ17ÍòÌ¨£¬³ÉÎª50ÍòÒÔÉÏ³µÐÍÏúÁ¿¹Ú¾ü¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â