真诚永远是必杀技，零跑真要领跑新能源市场了

零跑尝到甜头之后，在增程这条路上越走越远。

9月20日「超级增程」发布会上，零跑发布14.58万元起售的C01增程版以及14.98万元起售的改款C11增程版。这次发布会最大的亮点，就是更大的电池。

发布会上，零跑汽车掌门人朱江明公布过一组数据，这组数据来自于2万+零跑增程用户的实际使用数据，其中用电与用油比为84：16，纯电优先与燃油优先比92：8，80km以下时速与80km以上时速比为89：11。

也就是说，中低速行驶和电驱优先是零跑车主的显著特征。因此，这就非常好理解为什么零跑为什么会给出「混动用户不是不需要大电池，只是担心多花钱。」的结论。零跑基于这一数据，将零跑C01增程版316km纯电续航的价格门槛降低到了15.88万元，新车综合续航里程达到1276km。

C01增程版试图通过增程+大电池的做法，来迎合用户需求，切实降低用车成本，直击用户日常体验痛点，增加产品竞争力。

同时，零跑C01的增程系统也发生了变化，从过去的1.2T三缸涡轮增压机改装为来自赛力斯小康动力的1.5L四缸自然吸气增程器，发动机最高效率可达96.5%，最低荷电油耗低至4.9L/100km。

如此诚意的做法，也印证了朱江明在发布会上的那句「零跑入门就是友商顶配」。现场，官方还对比了深蓝SL03和比亚迪海豹DM-i的续航，两者分别为200km和160km，以佐证零跑的真诚。

更让人惊叹的是，改款C11超级增程版价格为14.98万元-17.58万元，但与旧版相比，纯电续航由180km提升至200km，大电池续航版本也从285km提升至300km，但价格反而分别下降4000元和10000元。

对于用户而言，零跑就差把心掏出来送给车主了。这样的做法，零跑的成本兜得住吗？

朱江明直言：“虽然零跑的价格可以做到非常有竞争优势，但是我们的毛利在原来的负毛利逐渐变成正毛利。”而这一切的自信，来自于零跑始终坚持的全域自研道路。根据官方信息，零跑的电池除了电芯是买的，所有都是自研的，包括电驱、电子电器架构、座舱也是自研的。

而平台化，就是零跑可以节省大量成本的重要原因之一。在不久前的慕尼黑车展上，零跑就曾展示过首款基于LEAP3.0架构的全球车型零跑C10。从「分布式」架构的LEAP 1.0到「域控式」架构的LEAP 2.0，再到「中央集成式」架构的LEAP 3.0，零跑只用了五年。

通过有限的研发支出，零跑集中资源进行研发，以全新架构适配不同车型，再以高性价比的产品响应用户需求，形成良性循环。

零跑2023年的销售目标定在20万辆，而前8个月累计销量为73027辆，目标达成率36.5%。这样的数据已经超越新势力品牌蔚来的22.30%和小鹏的20.70%，只落后目前势头最猛的理想的46.37%。谁都没有想到，这个一度不被广大用户看好的小透明，已经悄然领跑新能源市场，甚至改以写蔚小理为首的新能源市场格局。

站在用户的角度考虑问题，深度洞悉用户需求，同时贯彻全域自研的理念，零跑的逆风翻盘不无道理。真诚永远是必杀技，这句话放在零跑身上，恰到好处。