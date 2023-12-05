年末价格战风云再起，新能源市场呈现冰火两重天

年尾将至，新能源汽车市场火药味渐浓，各家车企都卯足劲提升数据美观程度，尤其是在价格战背景下，使得整个市场呈现出冰火两重天的景象。

年初，特斯拉带头掀起首轮来势汹汹的价格战，车企纷纷或主动或被动地应战，但没人会想到，这一打，竟打了一整年。持续一年的价格战，很大程度上压缩了各大品牌的利润空间，根据数据显示，2023年前10个月汽车行业收入8.05万亿元，同比增长10%，而成本为7.01万亿元，同比增长11%。同时汽车行业利润率为4.9%，相比整个工业企业平均5.7%的利润里，企业行业仍然偏低。

面对新能源浪潮的冲击，在这个生死存亡时刻，各家车企只能各拼底蕴，谁的家底更厚，谁就更有希望站到最后。

年终火拼

持续一整年的价格战，让外界感受到了新能源汽车市场的内卷之激烈，有车企抓住机会起死回生，也有车企顶不住内卷压力无声倒下。

时间来到年尾，又到了检验各家车企年初时吹过的牛的时刻。11月销量出炉时，理想今年前11个月累计交付32.57万辆，提前完成定下的全年交付30万辆目标。这也是理想汽车今年能够高枕无忧的重要原因，但其他车企就没有那么理想了。

「蔚小理」其二的蔚来与小鹏2023年度销量目标分别是24.5万辆和20万辆，今年前11个月，两家分别交付了14.1万辆和12.2万辆，刚刚过半。

随着年关将近，在年销重压之下，以价换量就成为不少车企的选择。即使是国内新能源市场的龙头老大，比亚迪也在11月份先后两次降价。

2023年，比亚迪定下的年度销量为300万辆，前11个月累计交付267.2万辆，达成率为89%，这还是比亚迪销量屡创新高的前提下。如果比亚迪想要达成全年目标，12月份势必要交付32.8万辆，相比11月创下记录的30.19万辆还要多出2.6万辆。

在如此压力之下，降价冲量就成为唯一选择。11月初，海洋系列宣布降价，月末王朝系列又开启降价。这轮降价中，秦PLUS DM-i更是跌破9万元，8.98万元起售，性价比空前。

在比亚迪的带领之下，极氪、欧拉等车起也开启了年终降价。其中零跑汽车在11月就宣布，当月下定零跑T03、C01和C11等全系车型，可享最高1万元的金融贴息补贴。

这场价格战，似乎要在年前迎来最终决战。

一反常态的特斯拉

与自主品牌纷纷让利换量的情景截然相反，年初带头降价的特斯拉，却突然在年尾开了疯狂涨价，单月五连涨也给整个行业带来巨大震撼。

在最新一次调价中，特斯拉Model Y长续航版售价上调2000元，起售价为30.64万元，特斯拉的反常举动也引发了外界的猜测。

数据显示，2023年第三季度特斯拉总收入为234亿元美金，折合人民币约1712亿元，同比增长9%，净利润约19亿美元，折合人民币约139亿元，同比下滑44%。在巨大营收压力之下，单月五连涨就显得有迹可循，与年初发动价格战也形成了鲜明对比。

按照年初马斯克的说法，「愿意牺牲毛利率换取销量增长」，可事实却是特斯拉的销量表现并没有随着降价而迎来全球爆发，即使是拥有众多拥趸的中国市场，也不尽如人意。加上多次降价导致老车主维权，进一步降低用户的信任度，特斯拉才会选择反其道而行之。

毕竟连续降价，一定程度上会催生更多「等等党」的诞生，「你不买我不买，明天还能降两万」的调侃不绝于耳，让特斯拉的品牌力经受空前考验。

这次连续涨价，有人认为是正是因为降价没有达到特斯拉的预期，加上毛利压力，所以才会开启涨价。与其降价伤害老车主的感情，反向涨价或许能够引发用户的抢购潮。毕竟去年比亚迪在涨价之后销量不降反升，涨价让不少消费者产生了现在不买还会涨价的恐慌心理。或许特斯拉正是抓住了这部分用户的心理，在年底开启一场惊天动地的「涨价」。

不过特斯拉也没把事情做绝，在宣布涨价的同时公布了两项购车优惠，用户在今年年底之前购买Model 3和Model Y后轮驱动版并完成交付，即可享受8000元限时保险补贴;今年年底之前购买特斯拉全系车型，3、5年期贷款优惠利率将至2.75%，最高可省1.15万元。这基本属于打一巴掌又给糖吃，舆论和用户我都要。

总结

有数据限时，截止今年10月份，新能源汽车市场渗透率已经接近40%，这场新能源大战从电动化的上半场一直打到智能化的下半场，也即将迎来最后的「终局之战」。但在那之前，各家车企除了要囤积弹药之外，首要保障的还是自己能够停留在牌桌上存活下去。

但随着竞争逐渐白热化，除了价格战之外，品牌战、技术战等各个战场也相继开辟，家底稍弱的车企面临淘汰危机，一味降价已不足以换取足够筹码继续参与游戏，如何破局是明年所有车企应该考虑的问题。