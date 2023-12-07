从无人问津到降维打击，大众ID.3为合资车企开了个好头

从年初蔓延至今的价格战愈发激烈，尤其是进入存量竞争时代，车企之间的博弈更为频繁。新能源浪潮不断席卷而来，电动化时代下「存活」二字成为很多合资车企的目标，其中大众凭借ID.3，为其他合资厂商提供了一个范本。

危机中寻找机遇

对于上汽而言，2023年无疑是机遇与危机并存的一年，在价格战裹挟之下销量一路下滑，又在价格战这场东风之中找准切入点，成为那个在风口起飞的「猪」。

刚刚结束的11月份，上汽大众ID.家族交出1.56万辆的成绩，如果将其放在新势力榜单中，甚至还仅次于蔚来，位列榜单第六，超过了极氪、哪吒、智己等一系列新势力品牌。

其中最大功臣莫过于ID.3，11月共计交付1.2万辆，同时实现连续4个月环比增长、销量破万。并且得益于ID.3、ID.4 X、ID.6 X等车型的持续热销，上汽大众ID.家族也迎来属于自己的累计销量20万辆的里程碑，在一众合资车企中脱颖而出。

要知道，大众ID.3上市之初销量已无法仅用惨淡就能形容，简直惨不忍睹。就在外界认为大众在新能源时代大势已去之时，ID.3在7月份开启降价，优惠超过5万元。俗话说得好，没有不好的车，只有不好的价格，这句话同样在大众ID.3上应验。

定位A0级小车的大众ID.3，在外观设计上突出精致小巧，对于年轻用户吸引力很大。4261mm的车长,2765mm的轴距，能够带来不错的内部空间，哪怕当做家用车也没有太大问题。但问题是上市之初16.2888-19.2888万元的价格，注定了这款新车的暴死。

随着降价，大众ID.3仅需12.59万元起售的价格，对同价位车型形成了降维打击。凭借极致低价，从7月开始ID.3的销量就一路飘红，经销商门店试驾预约人群络绎不绝，真正盘活了这款车型。尤其是ID.3在国内的价格甚至不到德国市场的一半，已经威胁到A0级电动车例如埃安Y、比亚迪海豚等车型。

打铁仍需自身硬

如果将大众ID.3的成功完全归结于降价，也不准确，毕竟自身不够硬，再低价格也无法吸引到用户买单。毕竟只有定错的价格，而没有只看价格的用户。

基于大众MEB纯电平台打造的大众ID.3，采用后驱布局，前后轮各司其职，因此拥有更大的转向角度，最小转弯半径能够控制到5米左右。如此数据使得这款小车能够在街头巷尾来去自如，灵活性拉满。

同时在核心配置上，大众ID.3采用一台功率为125kW的永磁同步电机，电机总扭矩可达310N・m，能够带来8.15s的百公里加速性能。这样数据放在同级中简直赢麻了，要知道欧拉好猫的百公里加速为9.1s，比亚迪海豚更是要10.9s。

大众ID.3搭载一块52.8kWh的宁德时代三元锂电池，按照当下三元锂电池成本1000元/度来算，这块电池已经占据了整车成本的一半，可见大众在核心硬件上相当舍得下料。CLTC续航里程可达450km，对比比亚迪海豚的401km以及欧拉好猫的501km，也属于中上游的水准。

前麦弗逊后五连杆独立悬架的底盘，也让大众一贯的良好操控特性延续到了ID.3上。扎实的底盘表现主要归功于德国人自带的调教加成，恰到好处的运动属性，也让这款小车能给驾驶员带来更强的驾驶乐趣。

凑合但不够完美

随着中国新能源市场内卷加剧，新能源汽车也从卷电动化的上半场，进入卷智能化的下半场，而下半场却恰好是合资车企最不擅长的领域。

大众ID.3虽然同样支持L2级别的辅助驾驶，但其辅助驾驶硬件与MEB平台的第八代高尔夫相近，均使用Mobileye EyeQ4M智能驾驶芯片，算力仅为2.5TOPS。整车采用8个超声波雷达和3个毫米波雷达，以及两个摄像头，支持IQ. Drive L2级驾驶辅助，提供Front Assist前部安全辅助系统、Lane Assist车道保持系统、Side Assist变道辅助系统、交通标志识别、ACC自适应巡航系统等配置。

而在智能化另一个标志性的车机场景下，大众ID.3甚至是整个大众家族都不尽如人意。2022年就有ID.系列车主发表公开信维权，声讨车机频繁断网、大小屏幕双黑，所有行车信息消失、部分车辆通电后全车故障码爆出，车辆无法启动无法行驶等问题。

今年大众还解散了自己的软件团队，车机系统更加一言难尽。此前还在智能化上闹出过大笑话，同样基于MEB平台的奥迪e-tron竟然弹出提示框说缺机油，可见大众整个软件团队内部存在很大问题，车机系统几乎一比一复刻燃油车型，基础代码都没改。

通过降价，以及自身核心硬件的出色表现，大众ID.3销量一直飙升，但依然不能忽略已经存在的智能化问题，尤其是用户对于智能化的关注度越来越高的情况下。

总结

背靠大众与MEB平台，ID.3自出生以来就具备不错的品牌影响力以及产品力，虽然初期过高的价格使得销量不容乐观，但当价格重新回调至大众甜蜜点的12万元时，重新回归爆款是必然的结果。