统统拿捏，岚图追光PHEV的「舍」与「得」

2023年的岚图，主打一个听劝，从新岚图FREE到刚刚上市的岚图追光PHEV，都向外界传递出岚图变革的决心。

12月5日，岚图追光PHEV正式上市，拥有超长续航四驱行政版、超长续航四驱旗舰版两款走量配置以及明年才会上市的CEO礼宾限定版，价格分别为25.28万元、27.78万元和35.88万元。同时前期下订享有5000抵8000元的优惠，那么实际起售价将会来到24.98万元。

岚图的舍与得

随着新能源浪潮不断席卷，2023年成为名副其实的内卷大年，从年初特斯拉打响价格战以来，这场摆在明面上的竞争一直延续到年底。对于弹药储备充足的车企而言，想要存活也难免被扒掉一层皮，更何况是东风旗下的一个新品牌――岚图。

因此，如何存活就成为各大品牌包括岚图在今年首要考虑的问题。岚图自造车之初就定位「高端智慧电动汽车品牌」，推出的车型也都“恪守初心”，将高端在定价上展现得淋漓尽致。最直接的后果是，今年1-4月份，岚图累计交付不到1万辆，仅有9021辆，上半年的总销量也不过15051辆，眼看要挑战5万辆的年销目标几无可能，岚图幡然醒悟。

与其坚守高端，不如乘风而行，抛下面子，提升里子，加入内卷大军，先活下来。

想明白的岚图在8月份推出新款岚图FREE，舍去诸多细枝末节，仅保留一款增程配置，同时引入百度Appllo智驾系统，标配空气悬架，将价格打到26.69万元，相比起2023款四驱超长续航增程版的33.36万元，便宜了6.67万元。

懂得舍才有得的岚图，一袭白衣轻装上阵，也让用户一目了然。由此，岚图销量开始攀升，刚刚过去的11月共计交付7006辆，同比增长365%。

1-11月岚图累计交付40535辆，如果这个月岚图还能再创销量新高，那么将可能达成年销量5万的目标。进入12月，岚图也发起最后的总攻，带来全新的岚图追光PHEV，势必要迈过5万的大坎。

混动时代的狠角色

岚图追光PHEV采用了与新岚图FREE相似的打法，降价+越级。作为一款5米长、3米轴距的中大型轿车，瞄准行政级定位的岚图追光EV自信地将价格定在32.29万元-43.29万元区间，即使核心配置与价格匹配，但岚图却忽略了自身品牌价值不足的问题。

初出茅庐的岚图在在这个价位想要打出自己的影响力，何其困难。很现实的一点，如果消费者手握30-40万元的预算选择一款家用车，为了面子大概率还是会选择BBA车型。这也是为何岚图追光EV至今月销仅有几百辆的核心原因。

如今，岚图追光PHEV将价格拉到25.28万元起售，就不得不让用户重新考虑了。相比原来便宜近10万元的价格，那些考虑买56E的用户就会考虑多花10万元去购买一个LOGO和面子是否真的值得。

不过这一切的前提，都建立在岚图追光PHEV强大产品力的基础上。岚图追光PHEV采用「入门=满配」的产品策略，全车4个坐椅均支持通风、加热、按摩功能，不同于其他车型照顾前排用户，岚图追光PHEV明显为行政级带来了自己的理解。

在细节上，新车4个坐椅都带有睡眠头枕，后排坐椅靠背可调，并且拥有电动腿托以及全景天幕带电动遮阳帘。同时全系免费升级科技舒享包，包含AR-HUD、FACE ID、车载香氛、方向盘加热、后排中央扶手屏等，真正实现「豪华平权」。

与大部分传统车企采用油改电的混动车型不同，岚图追光PHEV基于纯电平台打造串并联混动技术，可以实现包括长续航纯电模式、联合驱动模式、发动机直驱模式、强混合动力模式、智能保电模式以及能量回收模式在内的6种混动模式。

岚图追光PHEV采用自研的ESSA新能源架构和SOA电子电器架构，采用双电机四驱+1.5T涡轮增压发动机的动力系统，最大功率可达390kW，峰值扭矩为390N・m，零百加速仅需5.9s，整车极速达到200km/h。加上前双叉臂、后五连杆全铝底盘，岚图追光PHEV还能带来极强的舒适性。

更关键的是，岚图追光PHEV配备一块43kWh的超大电池，CLTC纯电续航里程可达262km，CLTC综合续航里程达到1260km，馈电油耗仅有5.4L/100km，日常使用完全足够。

除此之外，25.28万元的超长续航四驱行政版与27.78万元的超长续航四驱旗舰版唯一区别，就是CDC+空气悬架+静音轮胎。对于用户而言，价格感知透明，愿意加就加，不愿意也十分够用，完全可以当成2.5万元的选配包来看待。

凭借这样的变化，岚图追光PHEV在公布预售价时，仅花费5小时11分钟就砍下10000个订单，成绩十分夸张，也证明岚图追光PHEV变革的成功，通过降价用行政级轿车的定位去卷动中级车市场，可谓「降维打击」。

岚图需要统统拿捏的声量

岚图一直以来的问题，就是品牌声量不够大，营销没有跟上产品，缺少一个像华为余承东这样的「大嘴」人物出来吆喝发声。

埋头造好车固然没错，但造车之余也要让外界看得到、听得到，否则好车鲜有声量。站在岚图品牌的角度，CEO卢放本就是技术出身，性能方面相对沉稳保守，更加理性追求逻辑，于公于私都无法成为余大嘴这样的角色。

另外岚图汽车的背后是央企东风汽车集团，国企里面做事凡事都要三思而后行，尤其是职位到了一定程度，想要发出如此出圈的声量可谓难上加难。但在如今生死存亡之际，岚图必须也亟需有所改变。

好在岚图似乎意识到了这个问题，在岚图追光PHEV的发布会上，新任销售公司扛把子邵明峰，以及邵手下的更年轻的李博晓等人共同承担起了这个角色。甚至前不久，李博晓还在微博上公开怒批理想MEGA，这次在发布会上邵明峰又十分高调地喊出各种统统拿捏，也证明岚图确实做出了自己的改变。

总结

相比过去的「孤身走暗巷」，及时调整船舵的岚图多了份自信与坦然，手握更多存活筹码。今年内卷依然在加剧，在继续，新车想要维持热度越来越难，面对瞬息万变的汽车市场，胜败在弹指之间。经历过取舍之后，岚图追光PHEV找回自己的节奏，稍稍将天平往胜利那边倾斜了一点。