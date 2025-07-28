26万元起的奥迪A5L：华为智驾上车，德系豪车掀起“油电同智”？

豪华车市场长期存在一个未解难题：要德系驾控质感，还是新势力级智能体验？

一向格外吃香的传统BBA车型之所以在新能源时代备受冲击，核心原因并不是失去了它们的长板，而是短板成为致命缺陷。在竞争激烈的30万级市场，BBA车型不仅没有高级智能驾驶辅助，并且高阶功能配置选配溢价严重，在国产新军面前丧失价格竞争力。

那若是能一举解决掉这个问题呢？7月20日，一汽奥迪A5L开启颠覆式预售：

“25.68万元“屠夫式”定价起售，顶配领航版28.98万元直接塞入华为乾ADS 3.0”

既要德系豪华，又要本土顶级智驾，还要极致性价比，这场在过去BBA几乎不可能给出的组合拳，足以证明此次奥迪对中国市场的势在必得。

华为智驾的“油车首秀”

BBA一直在试图反击国产新势力的智能化生态，近两年早已成为事实。

宝马中国历经一年多时间选型谈判，终于在今年7月15日正式宣布与Momenta签约合作，联合开发面向中国市场的新一代智能驾驶辅助解决方案;同样，奔驰在试图与英伟达合作无果后，也转而参股Momenta。但很明显，他们的速度都没有奥迪快。

奥迪对于中国市场辅助驾驶系统方案选型采用“多家落子”策略，和华为、Momenta、以及酷睿程(大众旗下CARIAD与地平线合资公司)都有建联合作。目前来看，华为一方技术产品最先落地。

此次推出的一汽奥迪A5L新车，领航版顶配售价28.98万元，搭载双激光雷达+32颗感知传感器组成全向感知矩阵，支持华为乾ADS 3.0和后续ADS 4软件升级，实现无图城市NOA、高速领航辅助、全场景泊车等完整功能体验，不仅水平媲美新能源豪华车，更是一举站在了行业TOP1梯队。

奥迪油车的“电子觉醒”

为了打破油车的天然桎梏，实现顶级华为智驾的“油车首秀”，全新奥迪A5L祭出了两大底牌大招。

第一，新车采用全新PPC平台和E1.2电子架构。作为一台纯正燃油车，奥迪A5L整车采用“5大域控”组成，用新势力造新能源汽车的技术内核去实现油车架构进化，内部电子集成度堪称有史以来油车最先进，带来的好处就是算力更集中，支持高速数据传输与后续OTA升级，为智驾提供底层支持;

第二，奥迪A5L搭载48V轻混动力形式，P3架构电机支持25km/h时速内纯电行驶，堵车时油耗为零;发动机熄火后空调仍可持续制冷40分钟，解决燃油车驻车体验关键痛点。

当然，新车还拥有更多科技智能化配置，例如车尾二代数字OLED尾灯，支持丰富动态签名设计，为智能辅助驾驶提供更多车外交互可能;座舱标配11.9+14.5英寸双OLED曲面屏，副驾拥有10.9英寸智能防窥娱乐屏;搭载九段式可调光变色全景天幕、W-HUD抬头显示、前排座椅通风加热按摩、智能氛围灯、车道级导航地图、环绕B&O高级音响等等。这些新能源豪车有的配置，奥迪A5L也毫不逊色。

空间特供+不再“高贵”的性能

在A5L新车身上，奥迪不仅补齐智能短板，还彻底将长板―机械素质发挥到极致。

首先，新车车身尺寸4908×1860×1427mm，轴距暴增至2969mm，对比海外版车型增加了77mm，比标轴宝马3系长出118mm，体现对中国市场本土特供改造的重视。这样带来的好处就是空间更大，乘坐更舒适，后排膝部空间可达87mm，内凹C柱设计充分保障头部空间，给人压抑感大幅减少。

其次，新车搭载第五代EA888发动机，搭载保时捷同款VTG可变截面涡轮技术，低功率版(170马力/125kW)综合油耗可达6.2L，主打经济性，零百加速7.1s;运动版quattro搭载适时四驱，扭矩分配0.2秒内完成，搭配CDC电磁悬架，零百加速6.4s。

奥迪自砍一刀，豪华油车价格战再起

熟悉BBA的用户都知道，最近这些年奥迪一直势弱。据统计，2024年奥迪在中国市场卖了61.1万辆，虽然保住了在豪华车市场的重要地位，但同比下滑9%。当纯电车产品难登大雅之堂的情况下，奥迪急需一款救市之作，帮助品牌扛住竞争压力。

A5L就是奥迪给出的诚意之作。借助顶级华为智驾迎合国人，快速补齐智驾短板，在宝马和奔驰的犹豫不决中占得先机;以本土加长特供A5L替代A4L成为新的走量主力，以26万元起的“屠夫式”定价不惜自砍一刀，也要打造现象级爆款。

最重要的是，奥迪A5L几乎是目前市面唯一具备“德系豪车正统+顶级华为智驾+纯燃油车”的产品，这对于害怕纯电里程焦虑，对纯电无感的油车爱好党们，简直是无法拒绝的诱惑。

据了解，在奥迪A5L发布后，奔驰C级经销商紧急喊出“立减2万元”提车，凯迪拉克CT5也偷偷下架了23万元起的优惠海报，疑似有更多优惠。但毫无疑问，这些在华为智驾面前，都不值得一提。

如果奥迪A5L能够在中国市场销量取得成功，那么足以证明“燃油车不是智能时代的旁观者”，也许会带动越来越多的豪华油车搭载本土顶级智驾方案入市，实现所谓的“油电同智”，终结油电之争。

所以，大家觉得，一台拥有华为智驾的燃油车，能否让你产生心动？