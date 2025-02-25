长安东风重量级合并：中国新能源汽车打造“超级战舰”？

中国两大央级车企宣布重组合并，中国新能源汽车市场在25年初春便响起惊雷。

长安汽车与东风汽车宣布战略级重组合并，这件事的确让所有人都感到非常突然，甚至有点茫然。尽管新闻已经过去大半个月，但这段时间通过我私下和这两家车企的朋友聊天，其实都感受到了他们的不知所措，甚至有朋友还问我“重庆的房价贵不贵”，当然这也是在相互打趣。

毕竟，谁都能感觉到，这是一件事关整个中国汽车行业的大事，是惊天动地的变革。但正所谓风暴越大，来临前夕的平静就越渗人。在新闻发生后至今，居然再没有半点动作消息传出，似乎一切就又回到了风平浪静的时候，除了民间关于“武汉与重庆”总部博弈的无聊猜测。

说实话，假设最终会合并成一个总部，那这个总部不论给武汉还是给重庆，都对另一边十分残酷和不公平。东风之于武汉和长安之于重庆的地位同等重要，自断一臂这事，傻子才会这么干。

但是，重组合并必然又是一件大好事，对双方乃至整个中国汽车行业长期发展有巨大的推动带头作用。

从“单打独斗”变“超级战舰”

这两年中国汽车行业的核心关键词就是“换道超车”，彻底掌握住了以新能源和智能化为主导的百年未有之大变局，在新赛道呈现出百花齐放局面，传统车企加速转型和新势力层出不穷，在全球汽车市场影响力和话语权迅速扩大。

长安和东风两大央企的突然重组合并，其实传递出的信号是中国新能源汽车市场已经到了从“量变”引起“质变”的全新阶段，从“新能源大国”向“新能源强国”的稳步迈进。

长安2024年全年汽车销量280万辆左右，东风则是250万辆左右，两者合并后年产能有望突破800万辆，跃居全球前三。同时，两者有望结合各自技术优势，例如东风的增程式混动技术与长安的智能化生态等等，实现最大化技术协同和资源整合。

合并后两大央企的整体市场份额同样提升至50%，拿下国内新能源市场半边天，直接威胁到目前新能源汽车巨头―比亚迪、以及吉利等民营车企。

从“单打独斗”变成一个“超级战舰”，从行业宏观角度来看，能极大带动整个市场竞争活力，充分发挥“鲶鱼效应”，既通过规模化优势实现上游核心供应链的良性发展，也能加速汽车市场的优胜劣汰，像过去的威马式破产或将成为常态，最终保证广大消费者的正常权益。

从竞争“内耗”到子品牌战略互补

这两年，国内新能源汽车行业子品牌层出不穷，尤其是传统车企方面，几乎每隔一段时间都会诞生出新的子品牌，不仅消费者看得云里雾里，非常容易“踩坑”，而且车企会浪费大量的时间、人力、精力和金钱，最终还很容易一无所获，导致毫无作用的内耗。

这次长安和东风的重组合并，关于两者旗下子品牌未来的命运，也引起了很多用户乃至车主的担心和忧虑，像比较有代表性的深蓝汽车与阿维塔、和东风旗下的岚图等等。

其实这或许也是央企选择重组的另一个原因。过去为了和海外车企抢占市场占有率，国内汽车行业奉行“多生孩子好打架”的策略，但来到新能源时代，中国汽车产业规模跃居全球第一，已经充分掌握话语权，同时激烈的竞争“内卷”也导致国内出现技术同质化、产品同质化、低质低价等现象。

再加上新能源和智能化对技术资源垂直整合和聚焦协同提出更大的要求，所以有追求、对市场洞察敏锐的国内车企纷纷都开始了一场自上而下的整合行动，例如吉利宣布《台州宣言》，完成极氪与领克的百亿合并壮举，还有此次的长安与东风。

岚图作为东风旗下新能源高端主力品牌，在增程式混动技术和氢燃料、固态电池等前沿技术落地有一定优势，最新自研的ESSA2.0纯电架构与天元电子电气架构，更被视为东风技术整合核心，反向输出给东风日产等其他品牌。

而在长安这边，深蓝骑车的规模化与阿维塔的智能化引领，更加突出。

深蓝定位长安主流新能源汽车市场，旗下产品定价覆盖15～30万元区间，去年深蓝品牌累计交付243894辆，连续三月突破3万辆，晋升“月销3万俱乐部”，品牌从0到40万辆交付仅用时29个月，成绩相当喜人。

迈入2025年，深蓝子品牌全力承接长安集团重磅数智化战略落地，首款即将推出旗舰车型S09定位全尺寸六座SUV，首次集成华为鸿蒙座舱和华为乾ADS 3.0高阶智驾;同时，还策划了DEEPAL AD Pro自研智驾，支持高速NOA和全场景泊车，目标下放至更低价位车型，全力推动全民智能化平权普及。

2024年以“蓝鲸增程”实现规模突破，2025年则通过“智能化全栈升级”开启二次增长，可以说深蓝品牌是25年智驾普及战中的绝对主力，是长安汽车冲击全球头部新能源车企的核心胜负手。

当然，阿维塔同样重要。阿维塔虽然是长安子品牌，但自诞生以来便具备一定的独立性，时刻保持与宁德时代、华为等密切的深度合作关系，是三方最核心先进技术的“合体代表”，持续发挥行业在自动驾驶和高端豪华新能源方面的技术引领作用。

岚图的高端立足、深蓝的规模化与智能生态普及、阿维塔的技术引领与独立突围，通过整合协同实现各自品牌差异化定位，覆盖全价位段市场，有效避免车型冲突和内耗竞争，通过平台和零部件复用有效降低成本，做到降本增效提质。

只有如此，才能真正向全球最强新能源车企的目标大步迈进。

可以说，长安与东风的整组是一场改写行业规则的“战略级”整合，不是简单的“1+1”规模叠加，而是通过产能集中、平台技术共享、子品牌差异化互补重新引导中国新能源汽车产业发展逻辑，推动中国实现“汽车强国”质变。