岚图梦想家开年亮剑：新推两款华为ADS 3.0车型，售价或低于40万元！

2025年复工启程，国内汽车市场便传来血雨腥风，多家重磅头部车企接连官宣智能化战略，一时之间关于「智能化」的技术浪潮全面向用户席卷而至。

2月10日，岚图汽车发布新车型预热海报，结合海报上的关键信息可以判断，梦想家系列或将于本月内发布两款新车型，新车不仅将全面搭载华为乾智驾系统，并且售价大概率进一步下调，有望保持在40万元门槛以下，正式开启高端新能源MPV的智能普惠时代。

去年9月份，全新岚图梦想家上市，首次推出“乾版”，核心卖点便是搭载华为乾智驾 ADS 3.0，其中PHEV乾版售价42.99万元、EV乾版售价44.99万元。

12月27日，全新岚图梦想家同步推送乾智驾 ADS 3.0 升级，新增车位到车位领航辅助、泊车代驾 VPD、离车泊入三大核心智驾功能，智能化表现对齐行业领先第一水准，同时率先打响高端新能源MPV的智能化攻坚战，用户体验彻底拉满。

不出意外，此次公布的新车型也将搭载和乾版相同的HUAWEI ADS 3.0高阶智驾系统，硬件方面预埋头顶激光雷达和摄像头等30多个传感器，上市即交付包括城区车位-车位领航辅助、泊车代驾VPD、全向防碰撞等多达27项核心高阶智驾功能。

同时对比乾版，新车型售价将进一步下探，有望保持在40万元以内，与海报里“科技的伟大在于超级+普及”口号交相呼应，实现真正的增配降价和科技平权。

全新岚图梦想家整车长5315mm宽1985mm高1800mm，轴距3200mm，定位为中大型MPV。前脸采用标志性的大尺寸直瀑式格栅，搭配前后一体贯穿式LED灯带，内饰全面升级为HUD+仪表屏+双联屏+后排娱乐屏设计，采用HarmonyOS鸿蒙定制智能座舱，二排配备双零重力座椅，提供插混和纯电双版本，底盘采用双腔魔毯空悬，调教成熟舒适。

在1月7日，官方宣布全新岚图梦想家上市110天累计大定突破50000台，连续两个月实现销量破万台，一举成为新能源MPV销冠，极大助力国产高端MPV长期被外资品牌垄断的历史格局。

业内人士表示，在全新岚图梦想家推出乾版并销量爆火之后，显著加剧了其他国产竞品的智能化竞争压力，腾势D9、极氪009等对手们也在年末相继推出了类似高阶智驾版本。

随着岚图再一次发布两款新车型，全面携带华为智能驾驶生态上车，同时下调售价。此举不仅将持续捍卫梦想家的市场销量地位，并且还将带动整个高端新能源MPV细分行业新一轮的智能化装备竞赛。