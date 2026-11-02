Íõ´«¸£ÈÙ»ñ2026ÖÐ¹úÆû³µ¹¤Òµ×î¸ßÈÙÓþ¡°ÈÄ±ó½±¡±
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
10ÔÂ28ÈÕ£¬2026ÖÐ¹úÆû³µ¹¤³ÌÑ§»áÄê»áÔÚ½ËÕËÕÖÝÕÙ¿ª£¬±ÈÑÇµÏ¼¯ÍÅ¶ÊÂ³¤¼æ×Ü²ÃÍõ´«¸£ÈÙ»ñ2026Äê¶ÈÆû³µ¹¤ÒµÈÄ±ó½±£¬ÒÔ³¤ÆÚÊµ¸ÉÓ®µÃÐÐÒµÈÏ¿É¡£
ÔÚ·¢±í»ñ½±¸ÐÑÔÊ±£¬Íõ´«¸£±íÊ¾£º¡°Ïë×öÒ»µÀÖ¤Ã÷Ìâ£¬Ö¤Ã÷ÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´¿ÉÒÔ£¬ÖÐ¹úÆû³µ¿ÉÒÔ¡£¡±ËûÖ¸³ö£¬±ÈÑÇµÏµÄ·¢Õ¹Ò²ÊÇÖÐ¹úÆû³µ·¢Õ¹µÄÒ»¸öËõÓ°¡£ÎÒ¹úÆû³µ²úÒµÊµÏÖ´Ó¸úÅÜ¡¢²¢ÅÜµ½ÐÂÄÜÔ´ÁìÓòÁìÅÜ£¬´«³ÐµÄÕýÊÇÈÄ±óµÈÀÏÒ»±²Æû³µÈË¸Ò´ò¸ÒÆ´¡¢Ê¸Ö¾¹¥¼áµÄ±¦¹ó¾«Éñ,±ÈÑÇµÏÈËÒª°ÑÕâÐ©ÀíÄî´«³ÐÏÂÈ¥¡£ÈÄ±óµÈÀÏÒ»±²Æû³µÈËÊµÏÖÁËÖÐ¹úÆû³µ´ÓÁãµ½Ò»µÄ¿ª´´Í»ÆÆ£¬¶øÍÆ¶¯²úÒµ´ÓÆû³µ´ó¹úÂõÏòÆû³µÇ¿¹ú£¬ÕýÊÇÎÒÃÇÕâÒ»´úÆû³µÈË¼ç¸ºµÄÀúÊ·ÖØÈÎ¡£µ±ÏÂ£¬ÕýÊÇÎÒÃÇ¾àÀëÆû³µÇ¿¹úÄ¿±ê×î½üµÄÊ±¿Ì¡£
ÈÄ±ó½±µÄÏÖ³¡°ä½±´ÊÌáµ½£¬Íõ´«¸£ÊÇÓÐµ¨ÓÐÄ±¡¢²»´ÓÖÚµÄÕ½ÂÔ¼Ò£¬×Ô1996Äê½áÔµµç¶¯Æû³µ£¬ËûÊ¼ÖÕÒÔ¼¼Êõ¶¨Õ½ÂÔ£¬±ü³Ö¡°¼¼ÊõÊ×ÏÈ·þÎñÕ½ÂÔ¡±µÄ¶¨Á¦£¬´³³ö»»µÀ³¬³µµÄáÈÆðÖ®Â·¡£Íõ´«¸£ÊÇ³çÉÐ¼¼Êõ¡¢Ôú¸ùÒ»ÏßµÄ¹¤³ÌÊ¦¡£ËûµÄ¹ÊÊÂ¾ÍÊÇ¼¼Êõ£¬¼¼Êõ¾ÍÊÇËûµÄ¹ÊÊÂ¡£´øÁì12ÍòÃûÑÐ·¢¹¤³ÌÊ¦ÉîÍÚ¡°¼¼ÊõÓã³Ø¡±£¬º»Êµ¼¼Êõ×ÔÁ¢×ÔÇ¿¸ù»ù¡£Íõ´«¸£ÊÇ¸ÒÏë¡¢¸Ò¸É¡¢¸Ò¼á³ÖµÄÊµ¸É¼Ò¡£ÎåÄê¼äÏúÁ¿·Ê®±¶£¬´Ó40ÍòÁ¾Ô¾ÖÁ460ÍòÁ¾£¬²úÆ·Ô¶Ïú120¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø£¬³ÉÎªÊ×¸öõÒÉíÈ«Çò³µÆóÏúÁ¿Ç°Ê®µÄÖÐ¹úÆ·ÅÆ¡£Íõ´«¸£ÊÇÐØ»³²úÒµ±¨¹úµÄÊµÒµ¼Ò¡£Èý´óÂÌÉ«ÃÎÏëÂäµØÉú¸ù£¬ÖúÁ¦È«ÇòÀÛ¼Æ¼õÌ¼1.5ÒÚ¶Ö£¬ÉèÁ¢30ÒÚÔª½ÌÓý´ÈÉÆ»ù½ðÖúÁ¦¿Æ½ÌÐË¹ú£¬¾¡ÏÔÐÂÊ±´úÖÐ¹úÆû³µÈËºñÖØµÄ¼Ò¹úÇé»³¡£
ÈÄ±ó½±ÓÚ2013ÄêÈÄ±óÍ¬Ö¾°ÙÄêµ®³½Ö®¼Ê£¬¾ÐÐÒµ³«ÒéÉèÁ¢£¬ÊÇÖÐ¹úÆû³µ¹¤ÒµµÄ×î¸ßÈÙÓþ¡£¸Ã½±ÏîåàÑ¡±ê×¼ÑÏ¿Á£¬²»½öÎª±íÕÃ´«³ÐÈÄ±ó¾«Éñ¡¢¼æ¾ß×¿Ô½¼¼ÊõÓë¹ÜÀíÄÜÁ¦¡¢¹±Ï××¿ÖøµÄÁì¾üÈËÎï£¬¸üÏ£ÍûÊ÷Á¢ÐÐÒµ±ê¸Ë£¬ÍÆ¶¯²úÒµÔÚÕ½ÂÔ¡¢¿Æ¼¼¡¢¹ÜÀí¼°ÎÄ»¯²ãÃæ³ÖÐøÔ¾Éý¡£ÕâÒ»½±Ïî²»½öÊÇ¶Ô¸öÈË³É¾ÍµÄ¿Ï¶¨£¬¸ü³ÐÔØ×Å¾«Éñ´«³ÐÓëÊ±´úÊ¹Ãü£¬¼ç¸º×ÅÖÐ¹úÆû³µ¹¤ÒµµÄÀúÊ·½ÓÁ¦ÔðÈÎ£¬¼¤ÀøÐÐÒµ´ÓÒµÕß¹¥¼áºËÐÄ¼¼Êõ¡¢²ÎÓëÈ«Çò¾ºÕù£¬ÖúÁ¦ÖÐ¹ú´ÓÆû³µ´ó¹úÏòÆû³µÇ¿¹úÂõ½ø¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â