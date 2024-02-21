三款即将上市的高热度新车，你最看好哪一辆？

去年新能源汽车市场的内卷程度有目共睹，即使是春节，各家车企依然在市场上攻城略地。节日刚一结束，比亚迪就率先发动新一轮价格战，五菱星光、长安启源紧随其后。可以预见，今年新能源市场的内卷还将更上一层楼。

俗话说要打仗就必须有充足的弹药，各家车企也争相在年后第一时间发布新车型，快速抢占市场。

仰望U9：比亚迪首款百万级跑车

作为比亚迪冲高的下一款新车型，仰望U9延续了U8家族式的设计，其超跑定位也让整体造型更具冲击力。新车前脸运用大胆、创新的线条设计，紧抓用户眼球。而独特的线条与曲面构成极具攻击性的车身姿态，让运动感展露无遗。

新车内部采用双环抱座布局，桶形座椅上有缝线装饰，前舱的三幅式方向盘使用平底设计，还有一块中控大屏。仰望U9三围为4966/2029/1295(1338)mm，轴距为2900mm。

仰望U9可谓集比亚迪最强技术于一身，配备易四方平台和云辇-X，四电机最大功率可达960kW，最大扭矩为1680N・m，拥有1306匹马力，零百加速可达2S级别。同时通过双阀减振器、高度传感器、云辇智算中心、主动式防倾杆、空气弹簧等感知硬件，让车辆实现底盘全主动控制。

仰望U9将于2月25日正式上市，比亚迪在新能源领域的首款百万级超跑车型，究竟能否让仰望站稳百万级市场，我们拭目以待。

2024款极氪001：补足缺陷的完全体

极氪001自诞生以来就备受外界关注，为极氪的开疆拓土立下了汗马功劳，被称作六边形战士，一直都是极氪的扛把子车型。这次极氪001改款，也改掉了过去车型身上的一些不足，全新的极氪001才是真正的完全体形态。

首先，新款极氪001外形和内饰全面向极氪001 FR靠近，更具运动气息。同时将会深化其性能标签，单电机版最大功率310kW，双电机版则是580kW。作为参照，旧款的单双电机功率分别为200kW和400kW。

换言之，在性能方面，新款极氪001就是小001 FR。并且全车升级至800V SiC高压平台，可选磷酸铁锂电池版本，支持选装双腔空悬，整体驾驶质感更加突出。

除此之外，新款极氪001的车机芯片升级为8295，相比过去被人诟病的车机表现，在新款上会有所改善。智驾方面，新车可选装激光雷达，不过并没有用上007同款的英伟达方案，而是沿用此前的ME版本，大概率不支持城区辅助驾驶。

新款极氪001将于2月27日正式上市，官方还请来中国首位F1赛车选手周冠宇为新车站台，想必是对新车的性能非常有自信。

理想MEGA：理想首款纯电车型

理想MEGA自从去年曝光以来，热度就一直居高不下，直到小鹏X9的出现，才让这款新车隐居背后。不过俗话说得好，丑媳妇终要见公婆，理想MEGA即将于3月1日正式上市。

最近，理想MEGA也已经在海南大范围开启媒体试驾活动，为即将到来的发布会造势。作为理想首款纯电车型，理想也十分用心，不仅精心设计了出众的外观造型，引来网络热议，还将这样一款MPV车型的风阻系数做到了惊人的0.215cd，极大降低电耗，提升续航里程。

一直以来，理想都坚持打造家庭定位的产品，理想MEGA正是理想在家庭SUV之上迈出的下一步。相比增程车型，理想的首款纯电车型首要解决的就是续航和充电问题，为此，理想MEGA采用全域800V SiC高压平台，并且使用来自宁德时代的4C电池。

与此同时，理想通过自研热管理系统，降低电芯电阻，对电子的传输路径、电芯内部材料都进行改善，扩大液冷板和电芯接触面积，热阻降低5%，最大散热功率达到16kw。硬生生将麒麟4C电池提升至5C的性能。

从早前网络上流出的充电视频来看，理想MEGA仅用11分钟就完成从6%到80%的补能，充电电流最高达到711.6A，电压最高达到826V，与官方宣传的充电12分钟补能500公里相符合。

新车即将于3月1日正式与用户见面，理想在纯电领域的首战关乎理想之后纯电车型的发展，理想的压力不可谓不大。