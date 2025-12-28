从草原的苍茫辽阔到戈壁的浩瀚无垠，从高原的云端之上到海岸的潮起潮落，中国每一寸土地既壮阔又藏着考验。当车轮与大地相拥，当征途跨越万水千山，传祺向往S9以一场跨越10余省(自治区、直辖市)、数万公里的环驾中国壮游，圆满完成“2025 中国数字汽车大赛・数字环驾中国大赛”。

12月28日，在2025中国数字汽车大赛总决赛暨数字环驾中国颁奖典礼上，向往S9凭借数万公里全境实测中面对冰雪、高原、沙漠、盐雾、拥堵等极端工况的全程稳定表现，以及华为乾智驾在复杂场景下“堪比人类老司机”的从容决策与精准辅助，荣膺大赛组委会颁布的“全工况辅助驾驶适用性标杆”奖项。

本次万里征途，向往S9从天津一路向北，途经承德、赤峰、锡林郭勒盟，抵达阿尔山直面零下15℃的低温冰雪环境;向西穿越巴彦淖尔、阿拉善的荒漠沙地，挺进甘肃张掖戈壁无人区;向南翻越青海高原山地、四川康定盘山险道，途经云南哈尼红河彝族自治州的喀斯特山路;再沿广西钦州港、广东湛江的滨海公路向东南进发，经福建厦门、浙江温州，一路北上至山东威海，跨越沿海公路与丘陵山路的复合路网，最终完成环线闭环。在低温冰雪、高原低压、沙漠扬尘、高湿盐雾、城市拥堵等复杂工况轮番考核下，向往S9交出了一份覆盖全场景的硬核答卷，所有实测数据已同步录入2025中国数字汽车大赛技术资产库，为行业技术演进提供真实范本。

首批搭载华为乾智驾ADS 4

在这场高强度实战中，向往S9标配的华为乾智驾 ADS 4 始终在线，全程可靠。在川西发卡弯提前控速，戈壁长直道精准居中;在视线受限的乡间小道，系统提前识别对向来车与横穿道路的野生动物，主动预警并平稳减速避让;在城市中轻松应对加塞、无保护左转与环岛通行。面对长距离直道与复杂路网的不断切换，低温、低压、高湿盐雾等多重环境的持续挑战，向往S9搭载的华为乾智驾持续保持着精准的感知和路况预判、丝滑顺畅的辅助、及时到位的守护，让这场万里征程更轻松省心。

华为乾智驾ADS 4采用的面向未来自动驾驶时代的世界引擎+世界行为模型架构(WEWA架构)，传祺向往S9辅助驾驶系统端到端时延可降低50%，通行效率提升20%，重刹率降低70%。位于云端的乾智驾世界引擎，可利用AI生成难例扩散模型，所提供的高质量、高密度的难例场景密度是真实世界的1000倍，实现用AI训练AI。

传祺向往S9搭载192线激光雷达+3个4D毫米波雷达，看更远更清更广，更安全，轻松应对各种复杂路况，城区通勤，它如同本地老司机，可实现车位到车位无断点辅助驾驶，丝滑通过收费闸机、岔路环岛、精准识别异形红绿灯、临时障碍物;全场景泊车辅助系统支持160多种车位类型，覆盖率达95%以上，省去停车的精力，减轻驾驶负担。

CAS 4.0多维安全能力再提升

在主动安全防护方面同样顶级，在极限工况和遇到危险时，传祺向往S9依托全维防碰撞系统CAS 4.0，以全时速、全方向、全目标、全天候、全场景五维安全为目标，持续增强主动安全能力，能够应对各种极端危险情况。

打造移动的头等舱

长途远行，传祺向往S9以全员满配的舒适关怀，打造移动的头等舱。照顾到每一位家人的设计，从主驾开始。同级最大27英寸AR-HUD抬头显示，它能将车速、导航、智驾信息、来电提示等以AR增强现实方式投射至前风挡，变道超车时，HUD可自动投影相应侧的盲区影像，无需扭头查看外后视镜或中控屏，极大提升变道时的安全性。

搭载的鸿蒙座舱HarmonySpace 5，是基于全新的MoLA智能化架构，通过更自然的交互、更沉浸的娱乐和更无缝的衔接，为日常出行带来实实在在的便捷和品质提升。通过智慧语音交互，实现一语即达，拥有娱乐屏、中控大屏、HUD抬头显示等六屏高效协同，让车内成为一个充满乐趣与连接的智能空间。

向往S9满油满电综合续航达1200公里，有效应对高原山区、戈壁荒漠等充电桩稀缺区域的严峻考验，大幅减少中途补能频次。支持3C超快充，30%~80%补能仅需14分钟，喝杯咖啡时间又可以继续远行，告别补能焦虑。向往S9作为一台家用改善型SUV，以超长续航与高效补能，让每一次出发都充满信心，每一次归途都从容安心。

车轮丈量山河，与您奔赴向往。向往S9万里环驾中国挑战，不仅是一次对中国壮丽疆土的深情致敬，更是一场覆盖全场景、全工况的可靠与安全的实战验证，做到全国都好开，随时都安心。