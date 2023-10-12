新势力品牌威马破产，用户体验一夜回到解放前？

威马正式递交破产申请后，不少车主发现智能车机云服务已经完全停用，引起不小争议。

10月10日，全国企业破产重整案件信息网显示，威马汽车科技集团有限公司申请破产重整。随后，威马在社交媒体表示：威马不会躺平，更不会倒下，希望通过调整企业战略，解决财务债务问题，获得投资人参与重构和发展等展开积极自救。

威马的「短暂一生」

成立于2015年的威马，曾是国内最早一批新势力造车之一，早期与新势力御三家蔚来、小鹏、理想并称为“新势力四小龙”，一度处于造车新势力第一梯队。成立后，威马先后发布EX5、EX6、W6等车型，并且凭借超强的产品力和极高的性价比，获得市场认可，逐渐发展成一匹黑马。

2018年，威马汽车交付量排名行业第二;2019年，威马稳居新势力头部梯队，销量甚至一度超越蔚小理;2020年威马汽车累计销量达到2.24万辆，位居新势力第四。但在随后两年，威马迎来自己的至暗时刻，月销量极速下滑。

在经历过2019年的1.28万辆，202年的2.19万辆以及2021年的4.42万辆的销量扩张之后，威马度过了自己的高光时间。随后从2022年开始，威马汽车销量开始下滑，从百度Apollp出行在拟收购威马的公告中提到，2022年上半年威马仅交付了1.65万辆汽车，数据下滑严重。

根据招股书显示，2019年至2021年，威马汽车的年亏损分别达到41亿元、50亿元以及82亿元。从2022年10月份开始，威马M4及以上管理者主动降薪，仅发放50%基本工资，其他员工发放70%基本工资，同时发薪日从次月8日调整为次月25日，员工额外奖金、留任奖金以及年终奖停发，购车补贴暂停，威马危机全面爆发。

短暂辉煌之后，威马大厦将倾，一方面是由于新能源市场竞争日益激烈，其中最大的鲶鱼特斯拉入化占据了主导地位。加上其他新势力品牌开始发力，蔚小理逐渐受到市场认可，而威马却在技术创新、产品质量以及营销策略等方面暴露出诸多问题。

数据显示，2019年-2021年，威马的研发投入每年从未超过10亿元，甚至2021年还出现了同比下降的情况，与之形成鲜明对比的是，2021年理想研发投入32.9亿元，小鹏投入41.1亿元，远远高过威马同期的9.82亿元。

面对技术迭代加速的新能源市场，威马的创新造血能力不足，就已经注定了其被淘汰的结果，这也是为何蔚来即使面临巨额亏损，也依然要将研发作为重点的原因之一。

威马车主何去何从

在威马提交破产申请后不久，就有车主反映，自己的威马汽车出现了联网失败，车机系统、手机App中的远程操作全部失效，除了导航还是正常的，大多功能皆以停用，威马的服务器似乎已经关停。

针对这种情况，部分威马车主致电客服，但意料之中的无人接听。而后，威马汽车官网首页也已经无法打开，显示“很抱歉，您访问的源站暂时无法响应，请稍后重试或联系网站管理员。”

除此之外，车主还发现车机自带的4G联网也已停用，手机App大面积空白，只能接收数据而无法控制车辆。这也意味着，威马车主将失去新能源汽车的智能化体验，一夜回归解放前，甚至不如一些智能化跟上步伐的燃油车。

事实上，早在上个月甚至更早以前，E5、W6车主就已经发现App异常，蓝牙无法连接以及车机显示服务器异常等问题。可以说此事早有预兆，站在车主角度来看，这无疑再次削弱用户对于新能源汽车的信任。

新势力品牌破产，如何保障用户体验

燃油车时代，车企破产了对于车主会有一定影响，但用户还能正常用车，市面上通常可以找到库存的原厂或是副厂配件，一般问题不大，无非就是维修稍微麻烦点。不同于燃油车，新能源汽车主打智能化，破产退市之后带来的影响面远远高于燃油车。

新能源汽车重智能化体验，更重云端，一旦服务器关停，各项功能失效，对于用户而言就仅剩一个中控大屏。包括远程控制、部分依赖网络的语音助手、蓝牙车钥匙等等，甚至就连App都进不去，充电都成问题，好好的智能车直接变成一台「智障车」。

其次，作为新兴造车势力，大多数都还没有实现资金正向循环，处于亏损状态。对于寿命长达10年以上的产品而言，新势力车企哪有能力为用户保障10年以上的备件供应和售后服务？同时电车的保养以及维修门槛往往更高，配件通用性更低，尤其是智能设备增多，一旦电子层面出现故障，例如芯片问题，离开官方之后的可维修性几乎为0。

威马如今的情况就是新势力品牌破产之后的最坏情形，车主怨声载道，只要威马没有能力恢复服务，车主就只能被动接受这一事实，等待法律给出解决方案。

威马事件也会打击部分用户对于新势力品牌的信任程度，毕竟没有哪个用户愿意承担购买车型在生命周期内有失去智能化服务的风险。而依附于传统车企的新能源品牌例如极氪、智己、深蓝等等，可能会更多受到消费者认可，毕竟身后有大公司的背书，更值得信任。

站在用户的角度，保障用户长期权益是任何一家车企都必须履行的承诺，其中就包括智能化体验。作为新能源汽车的主要卖点，车企应该开始考虑智能化问题，一旦各种基于互联网、基于云端的服务全面停用，对用户会造成巨大伤害，也会对行业造成影响。

不过，燃油车时代当车企宣布破产或者推出中国市场时，一般都会标明售后服务的接手详情，给车主一个交代。例如讴歌的后续服务由广汽本田接管;菲亚特的维保以及售后服务则有Stellantis中国来提供。但新能源汽车系统级更新复杂程度要大得多，这也是不同于燃油车的地方，技术壁垒性较强。

总结

新势力车企的涌现拉开了中国新能源时代的帷幕，但快速扩张之下，如何让服务保障跟上时代也是各家车企需要深思的问题，不能让这种隐忧伴随消费者始终，做好长期规划，不要重蹈威马覆辙。

对于用户而言，擦亮眼睛，选择可靠的品牌，或是背靠传统车企的品牌是最稳妥的做法，新势力中，例如蔚来这种坚持长期主义的车企，往往对于用户的后续服务更加看重。总之，新能源时代，用户选择更多，也要更加谨慎。