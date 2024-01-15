改款极氪001谍照曝光，激光雷达上车，智能化迎巨变！

作为极氪品牌的首款车型，极氪001为极氪开疆拓土立下了汗马功劳，也让品牌打响了声量，绝对是不折不扣的功臣。但无奈极氪001毕竟是首款车型，上市已久难免力不从心，改款迫在眉睫。最近，有关改款极氪001的谍照就遭到了曝光。

被称为六边形战士的极氪001，上市之后广受好评，无论是SEA浩瀚架构带来的优秀驾乘体验，还是猎装轿跑自带的超大空间，都让极氪001成为用户的心头好。但随着新能源市场竞争逐渐白热化，新能源汽车也从卷电气化的上半场进入卷智能化的下半场，而智能化恰恰就是极氪的七寸所在。

如今越来越多车型开始在智能化领域发力，极氪001智能化能力的不足也开始显现。尽管在发布之后，极氪曾无偿为所有用户更换8155座舱芯片，但无奈初入智能化领域的极氪在车机系统优化方面实力欠缺，无论是操控还是功能都相当不足。

如今智驾已经成为各家车企的兵家必争之地，极氪001的智驾能力也是一言难尽。在发布之初，极氪选择与彼时已是全球顶级自动驾驶的行业巨头Mobileye合作，后者凭借绝对实力几乎垄断了L2以下辅助驾驶市场份额，极氪做出如此选择也在情理之中。

极氪001搭载由Mobileye提供的SuperVision自动辅助驾驶解决方案，是一套纯视觉方案，搭载两颗7nm的Mobileye Q5H芯片，单颗算力24T，总算力48T，以及1颗可感知250m的超长距毫米波雷达、7颗800万高像素摄像头、4颗300万像素鱼眼摄像头、12个短距超声波雷达、以及1颗车外监测摄像头、1颗后流媒体摄像头、2颗车内监测摄像头。但直到去年，极氪的NZP智驾系统才姗姗来迟，并且只支持部分城市的高速和快速路，此时智驾领域完全变天，小鹏、华为为首的公司早已经开始城区智驾的征程。

因此，极氪001无论是智能座舱还是智驾系统，都有些跟不上时代了。而改款极氪001，似乎有意提升智能化，让极氪001能够以完全体面世。

从曝光的谍照来看，虽然新车车身经过伪装，但也能看出些许差别。改款001与旧款整体差别不大，主要是车尾雾灯区域造型换上与极氪001 FR相同的三角形设计，预计前脸也会有极氪001 FR的设计下放。

其次，改款001最显著的变化就是头顶多出来的一颗t望塔式激光雷达，这也预示着新车或将摒弃与Mobileye的合作，转而搭载英伟达Orin芯片，有望为城区智能辅助驾驶打下基础。而这套方案正是刚刚上市的极氪007采用的智驾硬件，其同样搭载英伟达Orin芯片，以及12颗高清摄像头，并且算法也是极氪全栈自研，有望彻底打破智驾短板。

除此之外，根据现有信息来看，改款极氪001内饰方面将延续极氪001 FR那套更具运动感的设计，中控大屏也将与极氪001 FR保持一致，采用显示效果更加细腻的2.5K OLED窄边中控屏，并且搭载最新的高通8295座舱芯片，将进一步提升车机流畅度和实用性。

同时，改款极氪001的主驾座椅还新增了头枕扬声器，以及中控台的50W手机无线充电板，并且无线区域采用翻毛皮进行覆盖，这些细节的升级也提升了座舱的舒适性。就是不知道改款001能否用上极氪自研的音响系统，毕竟007上的音响确实效果不错。此外，改款001的车窗按键样式换成了拨杆式，升级了电子门把手。

而在核心配置方面，由于极氪001发布之初并没有800V SiC高压平台，导致400V平台充电速度已经跟不上时代了。因此改款极氪001很有可能全面换装极氪007上那套800V SiC高压平台，甚至就连目前007专属的「金砖电池」也有望出现在改款001上。

从官方宣传的数据来看，极氪的金砖电池充电 15 分钟，续航增加超过 500 公里，尽管是磷酸铁锂电芯，但充电倍率也能达到4C，是目前市面上最强的磷酸铁锂电池之一。配合800V SiC高压平台，改款极氪001的续航或将有明显提升。

据说改款极氪001将弃用此前的200kW电机，转而采用与极氪007类似的300kW碳化硅电机，将一如既往贯彻品牌「性能」的标签，为用户带来更加充沛的动力，以释放极氪001野性的实力。并且会提供单电机和双电机两个版本，拥有两种不同的续航版本可供搭配选择。

从网上流出的信息来看，改款极氪001将会主动响应价格战，加量又降价，最终25+万元起。如果消息为真，那么在极氪007之后，改款极氪001将成为极氪的又一大杀器，以如今新能源市场的现状来看，爆款相相当明显。不出意外的话，本月的工信部目录上会出现与改款极氪001有关的信息，如果是关注极氪001的用户，不妨再等一等。