发布会之后，纯电时代理想遥遥领先同行了吗？

6月17日，理想召开家庭科技日发布会，此后几天有关理想“遥遥领先”同行的消息不绝于耳。在惊喜与激动褪去后，我们回过头来剖析这场发布会，看看理想打出的这套组合拳，是不是真的把同行远远甩在身后。

这场发布会，最大的亮点莫过于理想首款纯电车型理想MAGE，理想汽车商业副总裁刘杰高调表示，理想MAGE是“50 万以上销量最好的产品，不论能源形式，不论车辆形态”。回顾如今的市场，宝马X5在今年1月份凭借过万的销量继续傲视群雄，稳居50万以上车型销量榜首。

这也意味着，想要成为“50 万以上销量最好的产品”，理想MAGE的销量一定不能低于10000台。但考虑到理想MAGE在年底才会发布，即使新车发布之后立刻交付，其直接竞争对手也是明年蔚来与小鹏的最新旗舰车型。理想首次进军纯电市场，就要面对两位早已在纯电领域有所作为的“老大哥”，势必要拿出一些看家本领。

事实也确实如此，在发布理想MAGE之前，理想公布了一系列新技术，整场发布会突出一个为理想MAGE铺路。为解决纯电车型的补能问题，理想推出自研800V高压纯电平台，配合5C电池，充电功率可达500kw，充电9分30秒，就能补充续航400km。

与此同时，理想还掏出充电机器人方案，号称体验超越燃油车。以目前的条件来看，电车在补能速度上距离燃油汽车仍有一定差距，但是在体验上确实有赶超之势。节省车主下车充电的这几分钟，就是符合理想以用户体验为主理念的做法。所以从这方面来看，理想首先解决目前行业内都在共同探索的补能速度问题，其次又比其他厂商多做了一步，提升充电体验，不可谓不聪明。

随后，理想对于智能座舱交出全新答卷，乘着Chat GPT这股东风，适时推出号称自研的认知大模型Mind GPT，其基座使用了1.3万亿个token。可以预见的是，今年绝对是AI人工智能爆发的一年，AI入主新能源汽车是迟早的事情，但没想到理想这么快就拿出了成果。

基于Mind GPT，理想同学具备多模态感知能力和交互能力，实现声纹指代、方言识别、导游助手等功能;拥有主动感知、学习认知、互动表达等能力。发布初期，这项功能对于用户的冲击力相当大，可当热情褪去之后深究，我们就能发现，这项技术目前仍然处于早期阶段，就连Chat GPT都不可避免地会出现“胡说”的问题，又如何保障Mind GPT能够精准响应用户的每一次需求？因此，理想最后也强调这一技术仍然需要不断迭代，不断进化。

除此之外，全新理想同学在不同环境下的功能适配性才是这整套解决方案的关键所在。以iPhone为例，其同样具备语音助手，但现阶段来看距离Chat GPT式的AI仍有一定差距，在信号不佳环境下，Siri的离线本地能力相当匮乏。基于Chat GPT的New Bing也高度依赖网络，如果理想同学碰见地库这类弱信号环境，由于信号问题导致用户体验急剧下降，那么这项技术在车上就会相当受限。

这次发布会除了理想MAGE之外，最受用户关注的莫过于理想推出的号称中国首个不依赖高精地图的城市领航功能。理想表示，要实现不依赖高精地图的同时，让城市NOA功能做到接近人类司机的驾驶表现。对此，理想使用NPN特征和TIN网络增强BEV大模型，做到不依赖高精地图，识别万物;使用模仿学习让规控算法做出更加拟人的决策;全自动、全闭环的训练平台支撑大模型持续进化。

并且理想还推出通勤NOA功能，率先解决车主使用场景最广泛的通勤智能驾驶辅助问题。用户可以自己设定路线，在经过两到三周的学习之后，理想汽车就能在上下班路线上使用NOA功能。本月将开启北京和上海的城市NOA内测，早鸟用户可以率先使用城市NOA功能，下半年将开放通勤NOA功能，以及更多的城市NOA区域。

理想展示了一段通勤NOA的Demo视频，不过眼尖的网友发现这段视频的时间是下午15:08分，距离真正的通勤时刻有一些差距，同时路况相当理想。仅凭这一点，就有不少网友认为这段Demo视频无法说服大多数用户。更有意思的是，小鹏汽车自动驾驶产品高级总监刘毅林前几天在微博发文称，建议理想与蔚来小鹏一起参加城市领航的直播测试。

理想的这一套组合拳打下来，第一时间打“蒙”了不少用户，纷纷表示理想才是未来纯电汽车的车型。事实真的如此吗？从一个起初并不被市场看好的新能源品牌，成长到销量遥遥领先蔚来和小鹏的性能源黑马品牌，要说理想没有点硬实力，那绝对是偏见。

如今理想发力技术，没有盲目加入纯电市场，从增程式极度平顺过渡到纯电，并且落地一整套配套设施与功能，就足以说明理想的策略是相当正确的。但要说仅凭这些就下结论，鼓吹理想就远远领先于同行，还为时过早，理想MAGE的实际表现和理想技术的真正落地，都还要需要市场去检验，在那之前，这些都还只是几句空话。不过，理想的这次发布会依然非常成功，热度斐然，理想的优势也开始逐渐显现，未来相当可期。