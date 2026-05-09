【2026年5月8日】上汽通用五菱与华为乾携手打造的首款旗舰大六座SUV――华境S正式上市。新车共推出四款配置版本，以超级置换价14.98万元-19.38万元的诚意价格，成为15万级唯一全系标配华为乾全家桶的全尺寸大六座SUV。华境S的上市也意味着华境品牌的成立更进一步!

即日起，全国204个城市309家华境汽车体验中心已启动交付，实现“上市即交付”。上市同步推出至高价值40000元的八重权益，涵盖超级置换礼、金融优享礼、乾智行礼、补能无忧礼、清凉舒享礼、流量畅享礼、质保安心礼、旗舰尊享礼等全周期福利，购车用户可通过华为乾APP、华境汽车小程序、华境汽车抖音账号等官方通道下定选购。

华境S，满足中国家庭对高品质出行的向往

华境S的诞生，源于上汽通用五菱对中国家庭出行需求的深度洞察，这是一款超越用户期待的家庭出行旗舰大六座SUV。

预订数据印证市场高度认可：华境S盲订用户中78%为增换购人群、53%来自传统合资品牌、71%为四口及以上大家庭，这类理性成熟的用户不盲从噱头与参数，只青睐适配家庭、实用靠谱且兼具顶尖智能与大厂底蕴的产品。其中，92%用户将家庭全维安全列为选车首要标准，76%下订用户看重华为乾智驾®与鸿蒙座舱，73%用户被宽奢空间圈粉，尤其看重第三排真实舒适度;还有68%用户高度关注全场景乘坐质感。华境S以“智能的家、安全的家、宽敞的家、舒适的家”四大核心价值，精准满足中国家庭对高品质出行的向往。

智能的家：全民普及华为乾全家桶

华境S践行 “把高阶智能带入每辆车” 的理念，全系标配华为乾智驾®ADS Pro增强版、鸿蒙座舱HarmonySpace 5与乾车云，是15万级唯一标配华为乾全家桶的全尺寸大六座SUV。

新车全系标配华为乾舱内激光视觉Limera，复杂场景表现优异，如白天高速130km/h刹停、夜间70km/h儿童鬼探头避险等。功能层面，华境S上市即支持城区领航辅助、高速领航辅助与全场景智能泊车，后续还将通过OTA升级 ADS 5 Pro，真正做到常用常新!鸿蒙座舱HarmonySpace 5支持手机车机无缝流转、超级桌面、四音区语音交互，车机如手机般易用。同时，行业首发全栈乾车云数字钥匙，实现不挑手机无感解闭锁;配备哨兵模式增强(哨兵模式×乾云瞰)，随时随地通过手机实时查看车辆周围情况，停车更安心，找车更便捷。

安全的家：参考C-NCAP五星安全标准设计，全维守护全家幸福日常

家庭出行，安全永远是第一准则。主动安全层面，华境S全系标配华为乾全维防碰撞系统CAS 4.0，具备23项主动安全能力(4项业界领先)，前后左右无死角防护。被动安全层面，车身采用宝钢2000MPa核潜艇级超高强钢，搭配全球首发一体式热成型前地板骨架与行业领先一体式热成型双门环，构建五纵十一横底部结构+笼式六环车身框架+四门八处防撞梁，行业首次成功挑战“80km/h侧碰+15m翻滚坠落”，斩获中汽品科 TOP Safety 安全性能挑战证书。三电安全层面，搭载采用宁德时代超级增・混电芯的神炼电池3.0，实现“0自燃、0扩散、0泄漏、0进水、0侵入”，以10倍于新国标的硬核实力获中汽新能源001号(PHEV)高品质电池验证证书。

宽敞的家：六人七箱真三排大六座，全家出行不将就

针对中国大家庭多成员同乘刚需，华境S拥有5235mm 车长、3105mm超长轴距，以同级领先的87.4% 超大得房率和77% 横向空间利用率，打造真三排大六座平等宽奢空间。一二排独立豪华座椅，支持通风、加热、按摩及多向电动调节;同级最宽190mm中央通道+二三排纯平地板，老人小孩轻松进出不侧身;第三排同样配备电动调节座椅，支持靠背角度调节，搭配同级最大侧窗，告别 “三排小板凳” 局促感。储物方面，华境S搭载同级唯一423L双层下沉式后备箱，仅下沉空间就高达168L，六人满座出行还可装7个20寸行李箱，终结“能坐就不能装”的行业难题。

舒适的家：舒适配置拉满，家庭全场景奢享出行

从静态座舱氛围到动态行驶质感，华境S全方位拉满全家乘坐舒适度。全车46 处声学包覆盖、四门及天幕双层隔音玻璃、米其林静音轮胎、发动机液压衬套悬置与柔性飞轮技术， 打造比肩50万级豪华旗舰的超静谧座舱体验;配备智能防晕车系统，让老人孩子“坐得住、不晕车”。前双叉臂+后多连杆独立悬架，搭配电控连续可变阻尼减振器，专业底盘调校兼顾滤震与支撑，无论是市区减速带还是高速颠簸，都能保持平稳从容。

华境S搭载智能适时四驱系统，综合功率386kW、峰值扭矩620N・m，百公里加速5秒级，在冬季实测中，满载六人的华境S成功挑战雪地30%坡道爬坡，雪地麋鹿测试成绩达48km/h，真正做到城市道路灵活好开，极端路况从容应对。两驱版百公里馈电油耗低至5.98L/100km，满油满电续航超1100km，搭配3.5C快充，10%-60% 快充仅需 12 分钟，续航焦虑不再是问题。

冰箱彩电大沙发一应俱全：大容积冷暖冰箱、二排娱乐大屏、同级唯一双桌板，配合燕飞利仕穹顶之音音响、1680万色氛围灯、车载香氛、AQS空气监测与负离子发生器，从影音娱乐、乘坐体感到座舱健康全方位进阶，让全家出行的每一程都舒享拉满。

四款配置皆诚意，精准匹配不同家庭需求

华境S四款版本各有清晰定位，以诚意满满的配置精准覆盖不同预算、不同用车场景的家庭需求：

• 200km 乾悦享版：华为乾全家桶全民普及，高阶智能入门即顶配，让普通家庭也能享受到行业顶尖智能出行体验。

• 255km 乾臻享版：升级宁德时代超级增・混电芯，255km纯电续航，精准贴合三代同堂家庭，每一分钱都花在刚需上，一家人整整齐齐、舒舒服服出行，不再为全家出行犯愁。

• 255km 乾尊享版：新增全车旗舰舒适配置，从影音娱乐、乘坐体感到座舱健康全方位进阶，专为重视家人出行品质、不愿将就细节的品质家庭量身打造。

• 235km 四驱乾尊享版：四驱旗舰+全场景能力，既能安稳承载全家日常出行，又能满足个人对驾驶热情的追求，平衡家庭责任与自我热爱。

全国华境汽车体验中心全面落地，上市即交付

买车只是开始，服务才是长久的安心，华境汽车提供五大尊享服务：7×24小时管家服务、SOS 紧急救援专线、上门取送车、代步补偿服务、道路救援等，全方位保障用户用车无忧。同时，为给用户带来便捷购车与全周期暖心服务，全国204个城市已布局309家华境汽车体验中心，1200名专属顾问已全部就位，提供一对一专业咨询、试驾、下定全流程服务。依托全球顶尖供应链产能保障，全力排产，严格按照锁单顺序有序交付，让万千家庭早日开上属于自己家的华境S，共展生活新篇!