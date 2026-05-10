5月9日，领汇汽车第二款战略车型领汇e9正式上市。从2月品牌发布，到渠道网点快速落位，再到4月A级车e7上市，5月C级车e9推出，领汇汽车正以“品牌发布快、门店落位快、车型上新快、闪充补能快”的节奏，践行“一月一上新，一新一爆款”的中国智造速度。作为践行“技术不妥协、价格更亲民”理念的又一力作，领汇e9定位“闪充商务C级轿车”，搭载闪充技术、第二代刀片电池、天神之眼辅助驾驶系统等丰富配置，成为C级车中最具性价比的闪充车型，只为更快地让“好技术飞入寻常百姓家”。

领汇汽车是比亚迪集团旗下的独立子品牌，于2026年推出，瞄准B端对公营运与C端个人家用双场景需求，拥有独立的渠道体系。作为继比亚迪王朝/海洋系列、方程豹、腾势、仰望之后的第五个汽车品牌，其设立旨在造人人可享的品质好车，以高质量的产品满足全场景使用需求，让尖端科技真正服务于每一个日常。

在场景与人群覆盖上，领汇e9聚焦家庭用车、豪华专车、公务用车及商务接待四大核心场景，面向家庭用户、网约车司机、政府及企事业单位等多元群体，提供高效出行解决方案。无论是城市通勤、差旅办公、专车出行，还是公务巡逻、商务接待，领汇e9均凭借高效补能、舒适驾乘、智能配置，全面满足不同用户的多样化出行需求。

领汇e9共推出535豪华版、605闪充豪华版、605闪充旗舰版三款配置，官方指导价15.08-16.98万元。上市权益同步开启，即刻下定可享4重好礼：智享闪充礼――非营运车主自交车之日起，可享受12个月闪充充电桩免费充电权益、营运车主自交车之日起可享受12个月闪充充电桩免服务费权益(仅适用于605闪充豪华版、605闪充旗舰版);智享金融礼――最低0首付、至高5年超长贷及3年8万0息;智享质保礼――非营运车三电终身质保(首任车主)、原厂整车包修期6年或15万公里;营运车享三电6年或60万公里、原厂整车包修期1年或10万公里;智享智联礼――全系车型享2年免费云服务、1年免费车机流量(5GB/月)、1年免费I-Call(50分钟/月)及1年免费E-Call。

中式审美拉满，面子里子全部到位

沉稳内敛的设计美学向来是C级轿车的着重点，领汇e9采用光耀星河商务前脸，搭配晶钻星芒矩阵格栅，商务气质即刻凸显;冰魄流光LED前大灯，与前脸设计完美相融，灯腔内部的设计就像冰晶一样剔透，车辆解锁时还会有动态流光效果，熠熠生辉，雅致又不失时尚。车身提供玄墨黑、云烟灰两款配色，彰显理性及高级，轻松拿捏不同审美与使用场景。

面子到位，里子同样讲究。领汇e9采用琥珀棕专属配色，耐脏易打理，格调在线，搭配坤舆皮质仪表台及云阙智控怀挡，兼顾便利与质感。空间层面，得益于4995x1940x1495mm车身尺寸、2920mm轴距，领汇e9打造C级轿车越级宽适座舱，后排乘客舒展自如。485L大后备箱，轻松容纳机场接送、差旅行李，装载能力领先同级。

舒适性配置上，后排多功能触屏独立空调、二排隐私玻璃、全景天窗一应俱全，宾客自调温度、后排不被打扰，座舱通透敞亮，将尊崇感落到实处。此外，云服务远程控制，人未到车已备好;手机NFC车钥匙，一部手机全搞定;50W无线快充，上车即充、下车满电。这些细微设计，精准解决了用户在高频使用场景中的真实痛点，让每一次出行更省心、高效、从容。

闪充技术、天神之眼叠buff，出行主打轻快从容

领汇e9搭载闪充技术与第二代刀片电池，实现“5分钟充好、9分钟充饱、零下30度只多3分钟”的补能效率，有效应对高频出行需求，显著降低营运场景下的等待成本与家用场景下的等待焦虑，令出行更加高效从容。第二代刀片电池经过严苛的针刺与热扩散测试，安全性能远超新国标，为商务及个人出行提供坚实保障。

硬核产品力在线，全域补能网络持续布局。为解决车主找桩难、排队久的补能痛点，比亚迪闪充中国持续加码全国站点布局，计划至2026年底，建成20000座闪充站，让高效补能从“偶尔体验”变成“日常标配”。

补能不焦虑，辅助驾驶同样出色。领汇e9配备天神之眼辅助驾驶系统，整车搭载包含毫米波雷达、多视角高清摄像头、超声波雷达在内的26个高精度传感器，构建全维感知体系。高快领航辅助(HNOA)场景下，可按照导航规划的路径，完成上下匝道、自主超车、大曲率过弯、车道保持、巡航驾驶、自主换道、避开或者绕行部分障碍物等驾驶任务。同时，拨杆变道、高快领航辅助(HNOA)与自适应巡航(ACC)智能切换，全程无缝衔接，让驾驶更加轻松省心。

泊车辅助方面，领汇e9支持垂直、水平、斜向、无划线、T型车位等9大场景，更有遥控泊车与代客泊车，速度快、准度高，泊车无忧，让商务接待更添科技感，日常泊车尽享便捷。

五连杆+FSD上车，同级罕有对手

领汇e9采用前麦弗逊+后五连杆悬架结构，并配备FSD可变阻尼减振器，可智能调节阻尼、有效过滤路面颠簸，兼顾平顺性、操控性与乘坐舒适度，真正做到“司机开得从容，乘客坐得安稳”，重新定义商务出行的舒适标准。

节奏快、布局快、上新快、充电快，让好技术更快飞入寻常百姓家

技术不妥协、价格更亲民，领汇e9集精致内外饰、闪充技术、辅助驾驶与舒适底盘于一体，以极具竞争力的售价和上市权益，成为C级市场中性价比出众的闪充商务轿车，精准适配家庭用户、网约车公司、政府企事业单位的全场景出行需求。

领汇汽车以“品牌发布快、门店落位快、车型上新快、闪充补能快”的四重加速度，以及一月一上新的产品布局节奏，快速完善产品矩阵、加速布局服务体系，推动新能源技术从先锋稀有走向国民普惠，让高效、舒适、智能的出行体验真正驶入千家万户。